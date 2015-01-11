Порошенко пригласили принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Ответа он пока не дал, сообщает DW со ссылкой на интервью руководителя мероприятия Вольфганга Ишингера, которое он дал dpa в воскресенье, 11 января.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности в этом году состоится с 6 по 8 февраля. Планируется, что участие в ней примут около 20 глав государств и правительств, а также около 60 министров иностранных дел и обороны.

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После четырехлетнего перерыва вновь в конференции примет участие канцлер ФРГ Ангела Меркель. Впервые на Мюнхенскую конференцию может приехать президент Ирана - Хасан Роухани. Он, как и вице-президент США Джо Байден, пока не подтвердил своего участия. Вольфганг Ишингер ожидает прибытия в Мюнхен президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абади, президента Афганистана Ашрафа Гани, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. НАТО будет представлять генеральный секретарь Йенс Столтенберг, Евросоюз - президент Европарламента Мартин Шульц и верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

На мероприятии в Мюнхене будут доминировать две темы: украинский кризис и рост исламистского экстремизма. Будет ли меняться программа из-за терактов в Париже, пока неизвестно. По словам Вольфганга Ишингера, этот год стоит под знаком кризисного менеджмента. "Мы поставим в центр внимания конференции оба крупных кризиса - в Украине и на Ближнем Востоке", - заявил он и добавил, что они несут опасность. Теме украинского конфликта будет посвящен весь второй день мероприятия, уточнил его руководитель.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко и Меркель обсудят в Париже пути решения ситуации на Донбассе.