Министр финансов Финляндии: Говорить о снятии санкций с РФ слишком рано

«Слишком рано говорить об этом, так как все зависит от соблюдения Минских договоренностей», — сказал он.

Министр отметил сдвиг в этом направлении, однако отметил, что «обычно подобные вещи требуют времени», пишет Росбалт.

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Ранее министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что если Киев не выполнит свою часть мирного соглашения, то европейские санкции против России окажутся под вопросом.