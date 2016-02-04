Меркель 31 июля должна представить позицию ФРГ относительно продления санкций против РФ - дипломат
20:37, 04 февраля 2016Политика
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Руководитель рабочего штаба по вопросам председательства Федеративной Республики Германия в ОБСЕ Антье Леендертсе заявляет, что канцлер Германии Ангела Меркель 31 июля должна представить позицию ФРГ относительно продления санкций против Российской Федерации.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.
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"Санкции Европейского Союза основываются на решениях Европейского Совета. Срок (действия санкций - УНИАН) установлен до 31 июля этого года... Я могу лишь сказать, что именно после истечения этого срока будет принято решение на заседании Совета ЕС, в котором примет участие также и федеральный канцлер Ангела Меркель, и которая озвучит на этом заседании позицию Федеративной Республики Германия", - подчеркнула Леендертсе.
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