Меркель 31 июля должна представить позицию ФРГ относительно продления санкций против РФ - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

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"Санкции Европейского Союза основываются на решениях Европейского Совета. Срок (действия санкций - УНИАН) установлен до 31 июля этого года... Я могу лишь сказать, что именно после истечения этого срока будет принято решение на заседании Совета ЕС, в котором примет участие также и федеральный канцлер Ангела Меркель, и которая озвучит на этом заседании позицию Федеративной Республики Германия", - подчеркнула Леендертсе.