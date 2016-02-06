Яценюк рассказал, какой видит новую Украину

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает IT-сектор и сферу привлечения знаний и интеллектуальных возможностей граждан основой преобразований в Украине и мире.

Об этом он сказал во время открытия первого в Украине некоммерческого инкубатора «1991 Open Data Incubator», который объединил несколько IT-решений для решения проблем инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики, а также создания электронных услуг для населения, аналитических систем для министерств и цифровых решений Smart City на основе открытых данных.

«Мы всегда ищем ответ, какой должна быть новая Украина, - сказал Яценюк. - Я думаю, что новая Украина, как и новый мир, - это четвертая индустриальная революция. Это талантизм от слова «талант». Это то, что может сделать аграрный сектор сильнее, это то, что поможет правительству провести реформы, в том числе в системе здравоохранения. Талант - это то, что позволит преодолеть болезни, талант - это то, что позволит гарантировать безопасность для людей, обновить Украины, создать новый политический класс».

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Премьер подчеркнул, что будущее страны - за объединением новейших технологий, гражданского общества и власти.

«Я вижу новую Украину, которая имеет все шансы стать лидером в Европе. Потому что у нас есть самый важный потенциал - интеллект, - отметил Яценюк. - Если несколько лет назад все думали, что потенциал - это газ и нефть - посмотрите на цены и вспомните россиян. Если кто-то думает, что капитал - это деньги или активы, которые производят конечный продукт, то сейчас я считаю, что сильный талант и ум способны развивать все остальное. Мир изменился, и в этом мире побеждает тот, кто имеет идеи и ум, имеет талант и желание».