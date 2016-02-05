Гройсман подписал распоряжение о мерах по обеспечению открытости работы ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации программы модернизации парламента.

“Я сегодня подписал распоряжение о некоторых мерах по обеспечению открытости процесса работы Верховной Рады, ее органов, народных депутатов Украины и Аппарата Верховной Рады”, - сказал Гройсман.

Во время мероприятия в ходе презентации плана действий по реализации Декларации открытости парламента выступили представители общественных организаций мониторинга парламентской деятельности.

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Как отмечается в пресс-релизе, поскольку Верховная Рада присоединилась к Декларации открытости парламента, то таким образом Украина стала одной из первых стран-участниц инициативы “Партнерство “Открытое правительство”, которая разработала план действий не только для правительства, но и для парламента.

Отмечается также, что на сегодняшний день более 160 организаций мониторинга парламентской деятельности из 82 стран присоединились к Декларации открытости парламента.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает необходимость изменения Регламента парламента, чтобы его нельзя было нарушать.