Гройсман предлагает изменить регламент Рады так, чтобы его нельзя было нарушать
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отмечает необходимость изменения регламента парламента, чтобы его нельзя было нарушать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал в Верховной Раде во время презентации программы модернизации парламента.
Гройсман заверил, что он сам и Аппарат парламента будут делать все для внедрения программы по открытости парламента.
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“Следующий шаг - это изменить эту внутреннюю систему. Потому что, когда говорят о Регламенте и нарушении Регламента, - я с этим соглашаюсь. Но не пора ли изменить Регламент, чтобы он был таким, который не даст возможность, с одной стороны, нарушать, и не будет тормозить процессы, связанные с принятием качественных законов?” – отметил председатель ВР.