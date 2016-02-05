Гройсман предлагает изменить регламент Рады так, чтобы его нельзя было нарушать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал в Верховной Раде во время презентации программы модернизации парламента.

Гройсман заверил, что он сам и Аппарат парламента будут делать все для внедрения программы по открытости парламента.

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“Следующий шаг - это изменить эту внутреннюю систему. Потому что, когда говорят о Регламенте и нарушении Регламента, - я с этим соглашаюсь. Но не пора ли изменить Регламент, чтобы он был таким, который не даст возможность, с одной стороны, нарушать, и не будет тормозить процессы, связанные с принятием качественных законов?” – отметил председатель ВР.