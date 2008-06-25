Националисты намерены отметить в Крыму день рождения Шухевича

Крымская организация Конгресса украинских националистов (КУН) намерена 29 июня провести в Симферополе митинг и шествие ко дню рождения главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и провозглашения «Акта восстановления Украинского государства». Ряд общественно-политических сил полуострова собираются противостоять проведению данной акции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер Крымской организации КУН Василий ОВЧАРУК, в городской совет Симферополя уже подана заявка на проведение акции ко дню рождения Р.Шухевича.

Р.Шухевич родился 30 июня 1907 года, «Акт восстановления Украинского государства» был провозглашен 30 июня 1941 года. Накануне этих дат на главной площади Симферополя – площади Ленина – планируется провести митинг. «Поскольку 30 июня – это рабочий день, мы решили провести свою акцию в воскресенье, 29 июня», - поянил В.ОВЧАРУК.

Для участия в акции приглашены представители Народного Руха Украины, Украинской народной партии и ряда общественных сил.

На митинге, в частности, будут раздаваться листовки с информацией о том, сколько этнических россиян были на службе «у гитлеровской Германии». «Они хотят сделать всех предателями, но больше всего предавали они», - заявил В.ОВЧАРУК.

После митинга планируется провести шествие к памятнику Тарасу Шевченко, где будут возложены цветы.

Лидер крымского КУН уверен, что ряд сил попытаются сорвать акцию, поэтому подал заявку на имя начальника крымской милиции Николая ИЛЬИЧЕВА с просьбой обеспечить общественный порядок. «По той информации, которая у нас есть, антиукраинские силы будут блокировать проведение нашей акции, поэтому мы просили принять меры для охраны правопорядка», - сказал В.ОВЧАРУК.

«Мы проведем свое мероприятие, я знаю, что будет блокирование, но мы никуда с этой дороги не свернем, это наше право. Конституция дает право каждому гражданину на мирные акции», - добавил лидер Крымской организации КУН.

В комментарии корреспонденту УНИАН лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ назвал готовящуюся акцию провокацией. «Я считаю, что это грубевшая провокация, которая санкционируется в данном случае Секретариатом Президента Украины», - заявил главный коммунист Крыма.

Он выразил уверенность, что «общественность Крыма воспримет эту акцию крайне негативно» и «преградит дорогу возрождения неофашизма».

Л.ГРАЧ не исключил, что может возникнуть физическое противостояние во время проведении акции "куновцев". «Не бывать этому (проведению акции ко дню рождения Р.Шухевича – УНИАН)! Вплоть до того физического противостояния, и это должны знать все, кто пытается устроить такой шабаш в Крыму», - сказал он.

Лидер коммунистов Крыма также заявил, что организаторов акции нужно «поместить в психиатрическую больницу». «Позволить себе в Крыму, где не воспринимается ничего националистического, отмечать дни рождения всех этих псевдогероев, могут только идиоты», - сказал депутат.

О намерении препятствовать проведению акции КУНа сегодня заявили ряд других политических сил полуострова.