Гройсман заявляет, что не позволит правительству делать депутатов "виновными во всем и глупыми"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на заседании парламента в ответ на упреки, что парламент не всегда поддерживает инициативы правительства.

Он подчеркнул, что нередко предложенные правительством законопроекты являются несовершенными.

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Гройсман, в частности, отметил, что министр здравоохранения Александр Квиташвили предложил законопроект о реформировании медицины, где в качестве примера указывает на реформы в этой отрасли в Винницкой, Донецкой областях и городе Киеве, однако, по словам спикера, именно в этих регионах реформы привели к развалу отрасли.

«Такое решение парламент принимать не будет, независимо от партий, независимо от фракций, независимо от политических взглядов», - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что «украинский парламент в самые трудные минуты подставлял плечо каждому министерству для принятия эффективных решений».

«Делать сегодня виновных во всем и глупыми депутатов я не дам. Это касается всех народных депутатов Украины», - подчеркнул Гройсман.

Эти словам председателя ВР вызвали аплодисменты в сессионном зале и возгласы поддержки.

По словам спикера, парламент «исправно принимает решения, которые позволяют выводить страну из кризиса. Я настаиваю на том, что это должен быть откровенный и конструктивный диалог».

Гройсман подчеркнул, что в большинстве случаях парламент и правительство несут совместную консолидированную ответственность за решения. В то же время он добавил: «Я не хотел бы рассматривать возможность, при которой кто-то будет глупым, а кто-то будет умнее».

Он призвал всех к «конструктивному взаимодействию и к тому, чтобы мы объединились и двигались дальше».

Председатель ВР призвал парламент и правительство уважать друг друга.