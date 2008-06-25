Богатырева советует избавиться от "адвокатов", что кричат на каждом углу

15:17, 25 июня 2008
Политика
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Ястребы стали главной проблемой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что Украина не предпринимала противоправных шагов в вопросе выполнения договора о базировании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

Об этом она сказала в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Украина противоправных шагов в данном вопросе не сделала - она-то не изменила каких-либо требований к России в отношении договора. Мы ведь не переменили срок аренды», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, Украина должна выполнять взятые на себя обязательства.

Секретарь СНБО отметила, что Договор о базировании Черноморского флота в Украине заключался не при этом Президенте, «не вчера, и сроки его не менялись». «Единственная позиция, которая привносится искусственно и вовсе не украинской стороной, - это давление по поводу продления договора»,- сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она считает, что необходимо прилагать усилия к выполнению договоренностей, а не к тому, чтобы сегодня их изменять.

«А чтобы двусторонняя политика была прагматичной, необходимо устранить от переговорного процесса - тем более на высшем уровне - тех «адвокатов», которые кричат на каждом углу о своей позиции, чтобы поиграть на симпатиях людей. Сегодня эти «ястребы» стали главной проблемой в отношениях Украины и России», - добавила секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Г.КАРАСИН в интервью журналу «Огонек», размещенном на сайте МИД РФ, заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о повышении арендной платы за пребывание своего Черноморского флота на территории Украины после 2017 года.

Он напомнил, что в настоящее время арендная плата составляет около 98 млн. долларов в год. «Эту сумму Россия списывает с государственного долга Украины. Такая схема оплаты завершается в 2017 году», - отметил Г.КАРАСИН.

Комментируя указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о прекращении базирования ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года, Г.КАРАСИН сказал, что в России «глубоко разочарованы подобным сюрпризом со стороны украинского руководства». По его словам, указ «обесценил многое из того, что было достигнуто, разрушив саму атмосферу проводимых переговоров».

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