Порошенко: Кабмин нужно немедленно "перезагрузить", но министры-реформаторы должны остаться

Правительство необходимо немедленно "перезагрузить", но министры-реформаторы и их команды должны остаться.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, которую провел вместе с премьер-министром Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

"Президент Украины подчеркнул, что решительно настроен на продолжение реформ, которых от власти ждет украинское общество. Для этого необходимо немедленно "перезагрузить" правительство. При этом, по словам Петра Порошенко, министры-реформаторы и их команды должны остаться", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ БПП рассказали, когда можно будет уволить Абромавичуса

Послы стран "Большой семерки" и ЕС подчеркнули важность сохранения единства украинской власти в непростых обстоятельствах российской агрессии, в которых сегодня находится Украина.

Собеседники также обсудили ситуацию с имплементацией Минских договоренностей. Президент сообщил об их постоянном невыполнении российской стороной и призвал страны-партнеры продолжить давление на Россию через санкции.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно быстрее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с должности министра стали системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции "Блока Петра Порошенко", особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть "ширмой" для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецов, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должно оставаться на должности министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.