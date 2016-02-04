Порошенко: Кабмин нужно немедленно "перезагрузить", но министры-реформаторы должны остаться
Президент Украины подчеркнул, что решительно настроен на продолжение реформ.
Правительство необходимо немедленно "перезагрузить", но министры-реформаторы и их команды должны остаться.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, которую провел вместе с премьер-министром Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
"Президент Украины подчеркнул, что решительно настроен на продолжение реформ, которых от власти ждет украинское общество. Для этого необходимо немедленно "перезагрузить" правительство. При этом, по словам Петра Порошенко, министры-реформаторы и их команды должны остаться", - сказано в сообщении.
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Послы стран "Большой семерки" и ЕС подчеркнули важность сохранения единства украинской власти в непростых обстоятельствах российской агрессии, в которых сегодня находится Украина.
Собеседники также обсудили ситуацию с имплементацией Минских договоренностей. Президент сообщил об их постоянном невыполнении российской стороной и призвал страны-партнеры продолжить давление на Россию через санкции.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно быстрее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с должности министра стали системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции "Блока Петра Порошенко", особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть "ширмой" для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.
Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецов, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Никольская.
Послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.
3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должно оставаться на должности министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.