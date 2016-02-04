Порошенко и Яценюк пообещали послам стран G7 работать одной командой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Японии Шигеки Сумме заявил по итогам встречи послов стран “Большой семерки” с представителями украинской власти.

“Мы обсудили вопрос отставки министра Абромавичуса, и президент, премьер-министр и спикер заверили нас, что они будут работать вместе в единстве, и они будут совместно работать над реформами в Украине”, - заявил дипломат.

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«Они сказали — не беспокойтесь, мы сделаем это», - добавил Сумме.

По его словам, в свою очередь, послы заверили руководство Украины в поддержке их усилий.

“И мы, послы стран “Большой семерки”, заверили президента, премьера и спикера, что мы их в этом поддерживаем. Это очень важно, чтобы президент Украины, правительство и Верховная Рада работали вместе над воплощением реформ”, - сказал Сумме.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стали системный давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции «Блока Петра Порошенко», особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть «ширмой» для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецов, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должен остаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.