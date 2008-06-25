Катеринчук пугает последствиями голосования его "бывших" депутатов

Политсовет Блока Николая Катеринчука заявляет, что любое участие и голосование бывших депутатов Блока в сессии Киевсовета будет иметь серьезные негативные правовые последствия.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Политсовета Блока Катеринчука относительно возможного участия бывших депутатов Блока в сессии Киевсовета.

В ней Политсовет Блока Катеринчука заявляет, что председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии не уполномочена по должности делать правовые выводы относительно возможности и полномочий на участие в сессии депутатов, полномочия которых досрочно прекращены по решению высшего руководящего органа избирательного блока.

“Вместе с тем мы отмечаем, - идет речь в заявлении, - что требованиями действующего законодательства, которое регулирует вопрос депутатских полномочий, в том числе их досрочное прекращение, никоим образом не предусмотрено повторное обращение в ТИК, кроме того, которое было осуществлено 13 июня Советом Блока на основании решения Второй Межпартийной конференции. В этом обращении Совет Блока Николая Катеринчука просил КГТИК, в соответствии с положениями действующего законодательства Украины, в трехдневный срок со дня получения этого решения принять соответствующее решение о признании избранными и зарегистрировать следующих по очередности кандидатов в депутаты Киевского городского совета в избирательном списке Блока Николая Катеринчука вместо тех депутатов, полномочия которых досрочно прекращены высшим руководящим органом избирательного блока. К сожалению, в нарушение действующего законодательства, такого решения КГТИК не приняла”.

Политсовет Блока Катеринчука “в который раз заявляет, что любое участие и голосование бывших депутатов Блока в сессии Киевсовета будет иметь серьезные негативные правовые последствия”.

Как сообщал УНИАН, три депутата Киевсовета из Блока Катеринчука - Павел ТЕСЛЕНКО, Борис ГАВРИЛЕНКО и Роман ЯРОШЕНКО - вопреки позиции Блока проголосовали за избрание Олеся ДОВГОГО секретарем Киевсовета. Межпартийная конференция блока досрочно прекратила полномочия всех пяти депутатов, избранных по его списку, аргументируя свое решение тем, что все они якобы не написали заявления о входе во фракцию Блока Катеринчука.

17 июня КГТИК отказалась в полном объеме удовлетворить заявление Блока Николая Катеринчука об отозвании депутатов этого блока в Киевсовете и зарегистрировать следующих в списке кандидатов в депутаты. Отказ базировался на том, что в КГТИК не поступило решение об отозвании депутатов Блока Катеринчука в Киевсовете от высшего руководящего органа блока – Совета блока, чего требует законодательство и разъяснение ЦИК. Кроме того, теризбирком должен был получить оригинал решения межпартийной конференции о лишении мандатов пяти депутатов блока, в то же время он получил лишь выдержку из соответствующего протокола относительно решения межпартийной конференции. Также комиссия заявила, что трое депутатов написали заявления о вхождении во фракцию Блока Катеринчука в Киевсовете.

18 июня Политсовет Блока Николая Катеринчука заявил о выполнении всех требований, которые предусмотрены действующим законодательством, относительно отозвания депутатов блока и отмечал факт прекращения полномочий пяти депутатов Киевсовета: Владимира ЛАНОВОГО, Алексея РЕЗНИКОВА, Павла ТЕСЛЕНКО, Бориса ГАВРИЛЕНКО и Романа ЯРОШЕНКО.

В то же время 24 июня глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК выразила мнение, что пять депутатов Киевсовета из Блока Николая Катеринчука, относительно которых Межпартийная конференция Блока приняла решение о досрочном прекращении их полномочий, имеют право принимать участие в пленарных заседаниях Киевсовета.

"Они имеют право принимать участие в заседаниях Киевсовета, потому что по них решение не принято (решение Киевского теризбиркома о досрочном прекращении полномочий этих депутатов)", - заявила Г.БИЛЫК.

Она также сообщила, что Блок Катеринчука повторно не подавал в теризбирком никаких документов о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов Киевсовета и регистрации вместо них следующих по списку кандидатов.