Порошенко начал визит в Германию
14:17, 01 февраля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Берлине Порошенко встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
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В 16.30 перед началом двусторонней встречи президент Украины и канцлер Германии сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Мероприятие будет транслироваться на официальном канале Администрации президента в Youtube.
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