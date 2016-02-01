Порошенко начал визит в Германию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Берлине Порошенко встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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В 16.30 перед началом двусторонней встречи президент Украины и канцлер Германии сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Мероприятие будет транслироваться на официальном канале Администрации президента в Youtube.