Суд до марта вынесет обвинительный и жесткий приговор Савченко - адвокат

Такое мнение один из адвокатов Савченко Марк Фейгин высказал в эфире телеканала "112 Украина".

Фейгин заявил, что все доказательства стороны обвинения в суде развалились.

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"По концепции обвинения она (Савченко) взбиралась на вышку (чтобы будто бы откорректировать огонь), но никто ее на этой вышке не видел", - отметил Фейгин.

Потому он допустил, что в деле Савченко появится лжесвидетель, который и даст показания, что видел ее на вышке.

По словам адвоката, сроки вынесения приговора решает суд.

"Могут один день, могут три недели, но я не думаю, что это уйдет на март", - предположил Фейгин.

"До конца февраля, между праздниками, для них было бы логично выйти и объявить приговор. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на предоставление всех доказательств невиновности нашей подзащитной, будет обвинительный приговор, будет суровый приговор и будет большой срок", - уверен он.

Напомним, 17 декабря 2015 г. Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания под стражей Савченко до 16 апреля 2016 г. На следующий день, 18 декабря, Савченко объявила голодовку до конца судебного процесса. Адвокаты сообщали, что женщина потеряла уже 15 кг веса. Следующий допрос Савченко в суде запланирован на 1 февраля.

Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 г. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокаты допускали, что Савченко могут приговорить к лишению свободы сроком на 25 лет.