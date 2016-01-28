Суд РФ допрашивает представителя компании-владельца вышки, с которой Савченко якобы "наводила огонь"
Суд в Донецке Ростовской области России доправшивает представителя ПАТ "Укртранснафта", которой принадлежала вышка, с какой украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко якобы "наводила огонь" на российских журналистов.
Об этом в Twitter сообщили российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов.
"После обеда защита ходатайствует о вызове специалиста из "Укртранснафта". Прокуроры против, но суд его допускает к допросу", - написал Полозов.
Адвокат уточнил, что суд уже начал проводить допрос. "Он начальник отделения связи филиала ПАТ "Укртранснафта", которой принадлежала вышка, с которой Савченко якобы наводила огонь", - заявил Полозов.
Фейгин добавил, что имя допрашиваемого специалиста из "Укртранснафта" - Пуленец Олег Анатольевич.
Полозов добавил: "Осенью 2014 года СБУ обращалась в "Укртранснафту" с рядом вопросом именно по этой вышке. Специалист готовил документы".
По словам адвоката, Пуленец демонстрирует техническую документацию на эту вышку.
"Защита ходатайствует о приобщении к делу технической документации, предоставленной специалистом", - отметил Полозов.
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При этом прокуроры выступили против приобщения этих документов. "Говорят, что технические документы "Укртранснафта" на украинском языке", - добавил адвокат.
В этой связи Полозов сообщил: "Савченко негодует, говорит, что ущемляется её право разговаривать на родном языке. Есть переводчик, пусть прокурорам всё переведёт".
"Тройка судей отказалась приобщить технические документы на вышку. Все укладывается в логику судилища", - сказал защитник Савченко.
Фейгин в свою очередь заявил: "Специалист сообщает, что вышка недоступна для человека без специального оборудования. Ступенька расположена на уровне 6,8 м от основания".
Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.