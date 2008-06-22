«Нафтогаз» планируют раздробить на части?

Совет национальной безопасности и обороны Украины инициирует реструктуризацию НАК «Нафтогаз України», подразумевающую дробление НАК на несколько компаний.

Об этом свидетельствует проект решения СНБО. Как сообщает "Сегодня", в документе речь идет о «бездействии и неспособности» нынешнего правительства Украины справиться с финансовыми проблемами НАК «Нафтогаз України».

В связи с этим СНБО предлагает до 1 сентября «провести анализ деятельности НАК «Нафтогаз України» на предмет выполнения ею уставных функций и заданий… подготовить предложения по усовершенствованию правовых основ деятельности… разграничить добычу, транспортировку, распределение и поставку природного газа как отдельных видов деятельности».

Проект решения относительно финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз України» и действий Кабмина в этой сфере предполагалось вынести на пятничное заседание СНБО, но в последний момент рассмотрение этого вопроса было отложено.