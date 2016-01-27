Под Киевом из гранатомета обстреляли экскаватор

Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, в дежурную часть Киево-Святошинского отдела полиции поступило сообщение от жителя села Крюковщина, что на своем земельном участке он обнаружил повреждения на экскаваторе, характерные для выстрела из гранатомета.

На месте происшествия правоохранители обнаружили в дверцах автотехники фрагмент оболочки кумулятивного снаряда от гранатомета, поврежденную кабину водителя и установили место, откуда был совершен выстрел.

Читайте такжеЖитель Донетчины из-за обиды выстрелил по дому соседа из гранатомета

По словам заявителя, трактор он арендует для добычи песка на собственном земельном участке с октября прошлого года. Поскольку техника долгое время была в неисправном состоянии, он каждый день проверял ее наличие в карьере.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и версии правонарушения, проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Досудебное следствие продолжается.