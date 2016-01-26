В Днепропетровске разоблачили завербованного в оккупированном Крыму агента ФСБ (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Днепропетровска, находясь летом прошлого года в оккупированном Россией Крыму, был "задержан за правонарушение" в Ялте.

"В обмен на непривлечение к уголовной ответственности он согласился сотрудничать с ФСБ России", - говорится в сообщении.

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Как отмечает спецслужба, агент, когда-то учившийся в высшем учебном заведении МВД Украины, должен был искать пророссийски настроенных стражей порядка.

После вербовки и подготовки их планировалось использовать для разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине.

Следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.