Директор НАБУ опровергает связь между кредитными гарантиями США и отставкой Шокина

Соответствующее заявление глава НАБУ сделал в интервью "Голосу Америки".

"Эта новость появилась раньше, чем мы попали на встречу в Государственный департамент. Поэтому это немного похоже на провокацию", − заявил директор Антикоррупционного бюро.

По его словам, на встрече обсуждался статус создания новых органов - Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По словам Сытника, фигура генпрокурора имеет опосредованное отношение к деятельности антикоррупционных органов. "Последней инстанцией в делах, которые расследуются детективами НАБУ, является антикоррупционный прокурор, который абсолютно независим ", − отметил Сытник.

На уточняющий вопрос, не упоминалось ли имя Шокина на встрече в Госдепе, Сытник ответил: "Так, как новость выложена, такой информации не было на встрече".

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине. В частности, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставление кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов к отставке Шокина.