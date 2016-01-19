Климкин призвал ПАСЕ давить на РФ, чтобы вернуть ее к выполнению обязательств

Об этом он сказал во время встречи с докладчиком комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Микеле Николетти, сообщает пресс-служба МИД.

Климкин проинформировал Николетти о последнем развитии событий на Донбассе, а также о шагах украинской стороны, направленных на выполнение Минских договоренностей.

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Была также обсуждена ситуация с нарушениями прав человека на оккупированной территории АР Крым и незаконным удерживанием Россией украинских граждан, в том числе и члена ПАСЕ Надежды Савченко.

«Стороны отдельно обсудили процесс проведения внутренних реформ, направленных на дальнейшее развитие демократического общества. Был отмечен существенный вклад Совета Европы в процесс реформирования нашего государства в соответствии с лучшим европейским опытом», - говорится в сообщении.

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