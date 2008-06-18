Луценко говорит, что Ющенко подсунул ему "противозаконного" назначенца

Министр внутренних дел, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО выразил удивление решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Василия ФАТХУТДИНОВА руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО заявил: “Ведь назначение человека, во время пребывания которого на должности заместителя министра внутренних дел количество смертей в результате ДТП на дорогах Украины увеличилось на 25%, который лично руководил противозаконным противостоянием ГАИ и внутренних войск, что едва не привело к гражданскому конфликту, – это очередное подтверждение политического перерождения Секретариата Президента, который делает все возможное для реставрации кучмизма в нашей стране”.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, “данное решение – это пренебрежение к тем, кто защищал демократию от создания неконституционной широкой коалиции и добивался перевыборов Верховной Рады в 2007 году”.

Как сообщал УНИАН, Президент своим указом от 18 июня назначил В.ФАТХУТДИНОВА руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка с его согласия.

В.ФАТХУТДИНОВ занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности с декабря 2006 года по декабрь 2007 года.