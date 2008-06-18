Криль советует Тимошенко не искать крайних, а наконец заняться делом

Народный депутат Украины, председатель политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ отмечает, что правительство должно лично нести ответственность за свои экономические просчеты, которые привели к росту инфляции, а не искать «крайних» в лице руководителей облгосадминистраций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

«Очевидно, что у губернаторов в условиях рыночной экономики фактически не существует возможностей влияния на процесс ценообразования в регионах, поэтому обвинять их в увеличении инфляции – не профессионально», – считает И.КРИЛЬ.

«Юлия ТИМОШЕНКО неутомимо добивается публичного «избиения» председателей облгосадминистраций вместо того, чтобы заняться, наконец, изменениями в госбюджет и внести их на рассмотрение в Верховную Раду, что премьер клялась сделать до конца недели», – отметил он.

И.КРИЛЬ призывает правительство вернуться к решению неотложных экономических проблем страны и прекратить искать врагов там, где их нет.