В БЮТ утверждают, что Рыбакова купили за $14 миллионов

Народный депутат из БЮТ Юрий Гнаткевич утверждает, что его коллега Игорь Рыбаков за выход из коалиции получил 14 миллионов долларов. Об этом он сказал в интервью сайту ForUm

"Выход нашего Рыбакова мы прогнозировали, потому что он довольно-таки длительное время соответственно себя вел. Все это довольно-таки просто объясняется. Рыбаков вел программу «Контрабанда-СТОП» и ему, наверное, когда-то кто-то, может быть, даже Юлия Владимировна, пообещал пост руководителя таможенной службы. Но эту должность ему не дали, и он обиделся. После этой обиды, Рыбакова мы чаще видели в кабинете руководителя Секретариата Президента, нежели в зале заседаний ВРУ. Должен сказать, что в Верховной Раде он практически не бывает, но в зале присутствует его карточка. Вот так он сильно обиделся.

Кроме того, не нужно забывать, что именно Рыбаков поставил часовню Православной церкви Московского патриархата, что вызвало некоторую конфронтацию мнений среди депутатов. Потом стало заметным, что он ориентируется именно на церковь Московского патриархата. Я, как депутат еще первого созыва, хочу обратить внимание на то, что в 1991 году на нашу сторону, когда мы провозгласили независимость Украины, перешли и приняли присягу Комитет национальной безопасности, милиция, войско и другие. Только одна институция не поддержала независимость страны – Православная церковь Московского патриархата, которая до сих пор продолжает курс на создание единого славянского государства. Значит, Рыбаков – яркий поклонник этой церкви. Он занимает антигосударственную позицию, но ему все равно.

Вчера на заседании фракции ходили слухи и называлась сумма, которую заплатили Рыбакову за то, что он вышел из коалиции. Эта сумма составляет 14 миллионов долларов. У нас даже есть данные, на какой счет поступили эти деньги и на что Рыбаков их будет тратить".