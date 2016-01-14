Жебривский считает, что есть основания ожидать возобновления контроля над Донбассом в 2016 году

Он отметил, что ничего существенного не изменилось в Трехсторонней контактной группе, передает "112 Украина".

При этом Жебривский подчеркнул, что ему нравится позиция украинской стороны, которая не готова сегодня на условиях, которые выгодны России, принимать данные территории.

"Мы четко озвучили свою позицию, она абсолютно совпадает, по поводу вывода войск агрессора, разоружения бандформирований, возобновления контроля над государственной границей Украины, и только после этого можно говорить о выборах, где-то через полгода после того обновления юрисдикции Украины на территорией всей Донецкой области", - заявил глава Донецкой ОВГА.

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Он убежден, что в ближайшее время, в 2016 году мы достаточно близки к возобновлению юрисдикции, так как нефть падает, санкции против России остаются, бюджет "худеет", наша армия усиливается.

"И в связи с этим у нас есть все основания ожидать, что в 2016 году на украинских условиях юрисдикция над этой территорией, Донецкой и Луганской области Украины, будет возобновлена​", - подытожил Жебривский.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил об отказе возвращения Киеву контроля над государственной границей между Украиной и Россией на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.