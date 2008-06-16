Ющенко объяснил, почему хочет ПДЧ уже в этом году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важность перехода Украины от интенсивного диалога к интенсивному сотрудничеству с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что обеспечить такой переход может присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО.

При этом Президент отметил, что необходимо четко различать вопрос присоединения к ПДЧ и вопрос непосредственного членства Украины в НАТО.

«План действий по членству позволяет перейти от диалога к сотрудничеству, и поэтому мы всячески выступаем за то, чтобы положительное решение (о предоставлении Украине ПДЧ – УНИАН) было принято уже в этом году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Украина понимает, что для этого нужно сделать «домашнюю работу». Он констатировал, что многое уже сделано, но еще остается достаточно работы.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, предоставление Плана по членству в НАТО будет стимулировать Украину к выполнению всех обязательств. Тем более, добавил Президент, что План сотрудничества «Украина-НАТО» на 90% совпадает с тем, что изложено в ПДЧ.