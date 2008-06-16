Ющенко говорит, что не будет дружить с НАТО против кого-то

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости деполитизировать вопрос интеграции Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что особенно это касается той политизации, которую привносит внешняя политика.

«Я еще раз хочу заявить, Украина не имеет планов размещения на собственной территории чьих-либо баз, хочу подчеркнуть, это норма действующей Конституции. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы внутренний диалог помог нам развеять легенды, которые формируются вокруг того, что присоединение Украины к ПДЧ или потом наше членство в НАТО обязывает Украину принимать участие в вооруженных конфликтах. Это полная бессмыслица», - подчеркнул Президент.

Также он назвал выдумкой то, что после получения членства в НАТО на территории Украины будет размещено ядерное оружие. Он напомнил, что Украина еще 15 лет тому назад дала международные гарантии о недопущении размещения на своей территории ядерных арсеналов.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться исключительно демократически путем проведения всеукраинского референдума.

«Решение Украины будет независимым и суверенным», - сказал он.

Президент в очередной раз отметил, что это решение будет приниматься не против другой стороны.

«Политика присоединения к Плану действий по членству, или политика будущего членства Украины в НАТО - это не политика против кого-то. Она не имеет ни российской расцветки, ни другой, она имеет одну национальную расцветку: мы хотим видеть Украину свободной, политически независимой, а ее территорию - целостной», - подчеркнул глава Украинского государства.

Он также отметил, что третья сторона, которая не является членом НАТО, не должна иметь права вето на решение об интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо отделить вопрос ПДЧ от вопроса обретения членства в НАТО.