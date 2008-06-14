Россия сигнализирует миру о том, что есть проблемы с Украиной - Тарасюк

Бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что заявление России с требованием от Украины прекратить разработку ряда нефтегазоносных площадей на шельфе Черного моря подвергает сомнению линию границы в Керченском проливе.

Об этом он заявил в эфире "5-го канала".

"Это лишний раз Россия пытается подвергнуть сомнению: во-первых, существование линии границы в Керченском проливе; а во-вторых, возможно, дает очередной сигнал внешнему миру о том, что есть проблемы во взаимоотношениях с Украиной", - сказал он.

Б.ТАРАСЮК также отметил, что если в Черном и Азовском морях вопрос линии границы является предметом переговоров, "то в Керченском проливе вопрос давно закрыт".

Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ распространил комментарий с требованиями прекратить разработку ряда нефтегазоносных площадей на шельфе Черного моря.

"Украинские компании совместно с компаниями третьих государств в настоящее время ведут активную разработку ряда нефтегазоносных площадей на шельфе Черного моря с применением буровых работ, в частности, в районе так называемой "Структуры Субботина". Кроме того, намечено освоение ресурсов газа в районе "Поднятия Палласа", - говорится в комментарии.

"Российская сторона обращает внимание, что указанные районы являются предметом переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной по разграничению континентального шельфа и исключительной экономической зоны в акватории Черного моря. В связи с этим считаем, что указанная деятельность носит противоправный характер и должна быть прекращена", - говорится в комментарии.