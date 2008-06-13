"Погорельцы" из Лавры напомнили, что и в Ющенко на Говерле молнии целили

Руководство Украинской православной церкви в подчинении Московского патриархата не считает символичным вчерашний пожар на территории Киево-Печерской лавры, произошедший 12 июня, в День России, от попадания молнии, пишет Обкомсо ссылкой на 24.ua.

Как отметил руководитель пресс-службы Украинской православной церкви в подчинении Московского патриархата Василий Анисимов, пожар, произошел не в монастыре, а в государственном музее, где, впрочем, находятся книги, в свое время экспроприированные советской властью у церкви. По его словам, участие в тушении огня принимали и монахи.

«Когда-то, когда ваш президент полез на гору (Говерлу – ред.), и молния ударила, и люди даже погибли, – тогда я давал комментарии, что никакой кары Божьей в этом нет, а просто надо сохранять всякую предосторожность, - сказал Анисимов. – А тогда, я помню, тоже комментаторы разные говорили, что чуть ли Янукович сам молнии бросал из облаков на него».

«Вот почему-то там, где сама Лавра стоит – то, что возвращено верующим и монахам - так туда молнии не попадают, - отметил глава пресс-службы УПЦ МП. – А то, что государство зажимает себе – туда бьют и молнии, и оползни там случаются, рушится все на свете и падает. Господь же видит все».

Как сообщалось, вечером 12 июня в корпусе №23 Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская Лавра» возник пожар из-за попадания молнии в кровлю купола здания. Огнем были охвачены около 100 квадратных метров кровли. Пожарные оперативно справились с огнем. По данным МЧС, угрозы Исторической библиотеке и музею, расположенным вблизи очага пожара не возникло.