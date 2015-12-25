Нардеп от БПП Чумак незаконно совмещает должности депутата и члена антикоррупционного Нацагентства - Портнов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский политик и бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Иными словами, один из главных борцов с коррупцией, мягко говоря, не вписался в требования Закона о предотвращении коррупции", - подчеркнул он.

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Портнов напомнил, что данный закон предусматривает, что члены Агентства являются государственными служащими, а именно Агенство - центральным органом исполнительной власти. Также он обратил внимание на то, что Конституция Украины запрещает такое совместительство и обязывает депутата в 20-дневный срок добровольно сдать мандат, чего не произошло.

"Теперь, согласно Закону о регламенте Верховной Рады, глава парламента обязан будет обратиться в административный суд относительно принудительного лишения депутата Блока Петра Порошенко мандата", - отметил экс-заместитель главы АП.

Он напомнил, что депутат президентской фракции Виктор Чумак запомнился тем, что, являясь одновременно членом Национального агенства по предупреждению коррупции, парламентского комитета по борьбе с коррупцией и активным участником антикоррупционных форумов, симпозиумов и круглых столов, заблокировал подачу в 2016 году деклараций о наличных, счетах, активах и расходах чиновников и членов их семей.