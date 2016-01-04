В суд передано дело против 4 подозреваемых в планировании создания "Одесской народной республики"

Как сообщает прокуратура Одесской области, эти лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в частности действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя, захвата государственной власти, подготовке к захвату админзданий, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований, участии в их деятельности и т.п.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом управления СБУ в Одесской области.

В ходе расследования установлено, что гражданин Российской Федерации в январе этого года в сговоре с выходцем из Измаила (командиром тактической группы в составе так называемой «ДНР»), и еще двумя лицами организовались для совершения действий, направленных на захват государственной власти как в Одесской области, так и в других регионах Украины, «путем противодействия действующей власти и политическим партиям Украины «Правый сектор» и «Свобода».

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«Организовать «Вторую русскую весну» преступная группа планировала на майские праздники путем создания незаконных вооруженных групп для наступления на регион, дальнейшего захвата власти и передачи государственных полномочий будущем незаконному образованию «Одесская Народная Республика», - сказано в сообщении.

Отмечается, что планировалось также вооруженный захват административных зданий правоохранительных органов, портов, помещений политических партий, подрыв моста, убийство отдельных народных депутатов Украины и общественных активистов.

В незаконное государственное формирование, по планам злоумышленников, должны были входить территории от крайней южной границы Одесской области до села Коблево Николаевской области, что считалось бы линией разграничения с государственной границей Украины.

На данный момент организатору преступной группы и трем его сообщникам по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.