В БЮТ не исключают возвращения Рыбакова «в лоно фракции»

Во вторник, 17 июня, фракция Блока Юлии Тимошенко на заседании примет решение о своих дальнейших действиях в связи с выходом народных депутатов Игоря РЫБАКОВА (БЮТ) и Юрия БУТА (“Наша Украина – Народная самооборона”) из состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Геннадий ЗАДИРКО.

Он отметил, что «есть разные варианты развития событий».

По словам Г.ЗАДИРКО, «есть правовые коллизии, правовые нюансы, и ничего не остается другого, как эксплуатировать эти коллизии».

В то же время депутат не исключил возможности возвращения И.РЫБАКОВА в ряды коалиции.

«Я бы не ставил крест на возможности возвращения И.РЫБАКОВА в лоно фракции. Но это, безусловно, будет сложно сделать», - отметил он.

По словам Г.ЗАДИРКО, на сегодняшний день стратегическое задание для БЮТ - «сделать все возможное, чтобы правительство ТИМОШЕНКО и демократическая коалиция продержались как можно дольше».

По его мнению, позитивные процессы в экономике свидетельствуют, что «правительство сможет продемонстрировать эффективность». Депутат отметил, что БЮТ не заинтересован в том, чтобы правительство Юлии ТИМОШЕНКО отправили в отставку, чтобы демократическая коалиция была разрушена.

По его словам, фракция БЮТ приложит все усилия, чтобы этого не произошло.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Ю.БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.