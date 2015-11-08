Оккупанты обязали крымских фермеров поставлять продукты в город

В оккупационном Министерстве промышленной политики российского правительства аннексированного Крыма сообщили, что за каждым городом полуострова закреплен конкретный сельскохозяйственный регион.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«За каждым городом республики закреплен один или несколько сельскохозяйственных регионов Крыма. В результате на продовольственный рынок поступает товар от непосредственного производителя, минуя посредников», – заявил так называемый "заместитель министра" Ян Латышев.

Кроме того, по его словам, для обеспечения потребительского рынка и поддержки ценовой стабильности» в оккупированном Крыму проводят еженедельные ярмарки «выходного дня» во всех городах.

От начала блокады оккупированного Крыма ярмарки на полуострове происходят регулярно.

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20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося к Крыму с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».