Тимошенко посетит атомную электростанцию
08:59, 12 июня 2008Политика
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Премьер отбыла с рабочей поездкой
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Запорожскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки глава правительства проведет совещание с административно-хозяйственным активом региона, посетит Запорожскую атомную электростанцию (город Энергодар), где ознакомится с работой энергоблока №6 и проведет совещание относительно состояния и перспектив развития ядерной энергетики и атомной промышленности Украины.
Кроме того, в Запорожье Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр.
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