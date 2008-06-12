Тимошенко посетит атомную электростанцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки глава правительства проведет совещание с административно-хозяйственным активом региона, посетит Запорожскую атомную электростанцию (город Энергодар), где ознакомится с работой энергоблока №6 и проведет совещание относительно состояния и перспектив развития ядерной энергетики и атомной промышленности Украины.

Кроме того, в Запорожье Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр.