В суде представили нового государственного адвоката Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, он был представлен в зале Днепровского районного суда Киева, который рассматривает представление Генеральной прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу.

Левковец заявил, что ему необходимо минимум три часа для ознакомления с материалами дела и вышел из зала судебных заседаний.

Сейчас в Днепровском райсуде Киева объявлен перерыв на неопределенный срок.

Читайте такжеВозможное изменение меры пресечения Корбану будет действовать до 31 декабря - адвокат

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Днепровском райсуде Киева начали рассматривать ходатайство ГПУ о изменении меры пресечения Корбану. В прокуратуре настаивают, чтобы домашний арест был заменен содержанием под стражей.

На сегодняшнем заседании Корбан объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.

Суд принял решение назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи. Центр направил Алину Самарец, которая попросила суд, в частности, о трехчасовом перерыве, чтобы ознакомиться с материалами дела. Однако судья ей этого времени не дал.

В итоге после словесной перепалки в суде Самарец вообще покинула зал, заявив, что на нее суд оказывает давление.