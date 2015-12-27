Депутат Куприй заявил, что прокуратура подозревает Корбана еще по четырем статьям УК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Куприй сказал журналистам в Днепровском районном суде Киева.

"Добавилось четыре статьи Уголовного кодекса, по которым Геннадию Корбану предъявляют обвинения. Это чистая манипуляция", - отметил Куприй.

Он назвал эти статьи: ст. 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах), 362, ч.2 (злоупотребление властью).

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОП" Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и помещениях членов политсилы, в том числе и ее лидера.

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СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растраты денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет только одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 31 декабря 2015 года.

Вечером 24 декабря в квартиру к лидеру партии «УКРОП» ворвались вооруженные спецназовцы и вывезли его в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что Корбан был доставлен в Киев сотрудниками СБУ. В Генпрокуратуре заявили о сомнениях и подозрениях, что политик действительно имеет проблемы со здоровьем, ведь его обследовали в днепропетровской клинике, которой он якобы владеет через аффилированных лиц.

Вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем 26 декабря Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на заключение под стражу. При этом судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, так как их подзащитный не может участвовать в нем из-за состояния здоровья.

После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании.

Сегодня, 27 декабря, суд продолжил заседание. Прокурор зачитал документы об осмотре Корбана врачами, проведенном в 7 утра в воскресенье. Прокурор снова попросил о принудительном приводе Корбана в суд. Позже судья Чаус решил доставить лидера «УКРОП» Корбана из больницы в суд на 15.00 без обсуждения этого вопроса на заседании.