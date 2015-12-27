Геращенко о назначении Грызлова в контактную группу: наша позиция в Минске не изменится

Позиция Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не изменится из-за назначения бывшего спикера Госдумы представителем от РФ. Об этом в своем Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"Сегодня также параллельно читаю на некоторых сайтах чистый бред про какие-то тайные минские тексты и сдачу Украины... Друзья, в Минске Украину никто не сдает, наоборот, имеем четкие и жесткие директивы: отстаивать национальные интересы, защищать украинцев. И кого бы не назначил Путин, наша позиция будет неизменной: Россия должна выполнять минские договоренности и уйти прочь с Украины!" – написала Геращенко.

Напомним, 26 декабря стало известно, что бывшего спикера Государственной думы Российской Федерации Бориса Грызлова назначили полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.