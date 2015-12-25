Яресько допускает свою отставку, но пока не собирается уходить

Об этом пишет издание "Дело"

На вопрос насчет того, что она говорила, что в случае неприятия бюджета и Налогового кодекса уйдет в отставку, Яресько ответила: "Я этого не говорила. Налоговый кодекс сейчас даже не обсуждается - до конца первого квартала".

"Что я говорила и я могу говорить каждый день - я пришла работать на благо Украины. Проводить те реформы, выполнять те потребности, за которые Министерство финансов отвечает. Если придет тот день, когда у меня не будет возможности ничего сделать на этом посту - я уйду", - сказала она.

Читайте такжеЯресько призвала политиков не вносить раскол в правительственную команду

Яресько подчеркнула, что в пришла в Минфин "не ради кресла, не ради титула, не ради мизерной зарплаты". "Пока я борюсь, чтобы воплотить нашу правительственную программу реформ и улучшить ситуацию. Я думаю, нам удалось много сделать в этом году, но мне хочется сделать еще больше. Стоять на месте нам нельзя - время идет, мир меняется, рынки формируются, переформатируются. Кто-то санкции наложил на нас, кто-то - на другого. Время очень важно", - подытожила она.

Ранее Яресько заявила, что не хочет в "премьерское" кресло.