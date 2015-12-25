В "Самопомочи" хотят читать бюджет до вторника – нардеп

Фракция "Самопомочи" в Раде намерена читать обновленные проект бюджета до вторника. Об этом заявил глава фракции БПП Юрий Луценко, пишет "112 Украина".

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"Они его читают (доработанный проект бюджета, - УНИАН). В результате "Самопомич" решила, что читать она хочет до вторника. Сейчас посмотрим. Идут консультации у спикера с председателями фракций. Я думаю, что в ближайшие 20-30 минут состоится голосование", - заявил Луценко.

Как известно, парламентарии решили работать до полного исчерпания повестки дня и принятия Госбюджета-2016.