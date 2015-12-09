Мэр Днепропетровска надеется, что в городе возобновят строительство метро уже в феврале 2016 года

Мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил надежду, что строительство метрополитена в городе будет возобновлено в феврале 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филатов заявил сегодня во время встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в городском совете.

По словам Филатова, в ходе рабочей встречи должны быть согласованы все формальные процедуры по продолжению строительства метро.

Филатов отметил что в первую очередь следует сдать в эксплуатацию станцию метро «Центральная», которая связывает центр города со спальными районами и тем самым «решится масса вопросов».

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Кабинет министров Украины увеличил смету стоимости строительства первой очереди метрополитена в Днепропетровске до 5,618 млрд грн с 4,489 млрд грн.

18 ноября Кабмин определил заказчиком строительства первой очереди Днепропетровского метрополитена Днепропетровский городской совет вместо Днепропетровской облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти столетия. Строительство было возобновлено в феврале 2011 года. Днепропетровское метро имеет одну линию протяженностью 7,8 км с шестью станциями.

В соответствии с подсчетами австрийской компании SGS Austria, стоимость проекта завершения строительства трёх новых станций составляет 368 млн евро. В конце прошлого года президент подписал закон о привлечении кредита на 152 млн евро от Европейского инвестиционного банка, а в 2013 году - на аналогичную сумму от Европейского банка реконструкции и развития.