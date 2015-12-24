Суд Москвы отклонил иск Сенцова к ФСБ и российским СМИ

Ответчиками по иску, кроме ФСБ РФ выступали ОАО" Ньюс медиа", ОАО"Первый канал", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "ТРК ВС "ЗВЕЗДА", ООО"БФМ.РУ", ФГУП "ВГТРК".

Об этом сообщает ТАСС.

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Суд, рассмотрев доводы искового заявления, пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения", - сказал представитель суда.

Сенцов подал иск в связи с тем, что телеканалы назвали его террористом еще до решения суда, основываясь только на пресс-релизе спецслужб.

Как сообщал УНИАН, Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты якобы планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.