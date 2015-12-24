Минобороны считает офицеров армии РФ в составе СЦКК обычными иностранцами (документ)

Об этом говорится в ответе первого заместителя министра обороны, на данный момент исполняющего обязанности министра Ивана Руснака на запрос депутата Верховной Рады и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Минобороны также проинформировало, что на данный момент в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон находятся 74 российских военнослужащих. Из них 34 находятся на территории, подконтрольной Украине (20 в Соледаре и 14 на наблюдательных пунктах), а 40 - на неподконтрольной территории вдоль линии размежевания (25 в Донецкой области и 15 в Луганской).

"Меня давно интересовал вопрос, каким образом без разрешения Верховной Рады Украины (а именно она, согласно законодательству, дает разрешение на пребывание в Украине иностранных войск), на территории нашей страны постоянно находятся военнослужащие России (т.е. страны-агрессора) в составе СЦКК", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "эти господа" без проблем перемещаются в зоне АТО и свободно посещают позиции украинских войск, "что является просто подарком для российской разведки".

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"Последней каплей стало заявление одного из этих российских вояк, офицерика ВС РФ Х.Калоева, который от имени СЦКК в ноябре с.г. вдруг принялся заявлять, что российско-террористические войска отвели от линии разграничения все вооружения, определенные Минскими договоренностями. Это громкое заявление растиражировали все российские (а вслед за ними и иностранные) СМИ. А поскольку огонь не прекращался, следовало, что перемирие срывают "проклятые укропы", - подчеркнул Тымчук.

На запрос депутата Минобороны ответило, что это было лишь "личным мнением" Калоева, а указанные российские военные на территории Украины имеют статус обычных иностранцев.

"Соответственно, и госграницу пересекают "в общем порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Украины для иностранцев". Проще говоря, туристы. Вот такой хитрый статус, оказывается, имеют в Украине российские разведчики и провокаторы из армии страны-агрессора... Действительно, что возьмешь с туриста? Очевидно, потому украинская часть СЦКК такие заявления и не опровергает, чтобы не ломать украинский туристический бизнес", - подчеркнул руководитель ИС.

"Предлагаю в довершение картины предоставить российским танкистам и артиллеристам на Донбасе статус паломников, а ДРГ спецназа ГРУ ГШ ВС РФ - делегаций по культурному обмену", - написал также он.