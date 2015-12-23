Парламент сохранил за бывшими сотрудниками милиции льготы, компенсации и гарантии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что за бывшими работниками милиции, в том числе пенсионерами, а также членами их семей, другими лицами сохраняются льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные законом "О Национальной полиции", для бывших полицейских, членов их семей, других лиц.

Читайте такжеПорошенко ветировал закон о разгосударствлении СМИ

Право на получение единовременной денежной помощи, других выплат, предусмотренных в соответствии с Законом "О милиции", сохраняется и осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона "О Национальной полиции".

Также внесены изменения в статьи 43 и 63 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которыми нормируется порядок перерасчета пенсий лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Украины.

В пояснительной записке необходимость принятия данного документа обосновывается тем, что Верховной Радой принят закон от 2 июля 2015 года № 580 "О Национальной полиции", нормы которого предусматривают создание Национальной полиции, ликвидацию органов милиции и утрату силы Закона "О милиции". Тогда его нормы не распространяли гарантии социальной защиты на бывших работников милиции и членов их семей, в том числе членов семей работников милиции, которые погибли (умерли), пропали без вести, стали инвалидами при прохождении службы в милиции; граждан Украины из числа бывших работников милиции, которые были уволены со службы по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штата, и членов их семей; лиц, которые уволены со службы в милиции и признаны инвалидами I группы вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей во время службы в милиции, или заболевания, полученного при прохождении службы в милиции и т.п.