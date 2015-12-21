Еврокомиссар: Россия не показала "достаточной гибкости" в консультациях относительно ЗСТ между Украиной и ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление она сделала сегодня в Брюсселе по завершении консультаций.

"Сегодня не было достаточной гибкости с российской стороны. Мы были очень удивлены, ведь цель была найти решение для того, чтобы договоренности Украины и ЕС вступили в силу... Тем не менее, было полезно провести сегодняшнюю встречу и посмотреть, есть ли желание найти путь вперед. К сожалению, этого не произошло. Мы провели целый день в обсуждении, но не было никаких договоренностей", - сказала она.

По словам Мальмстрем, российской стороне предлагали создать процесс, чтобы после того, как ЗСТ вступит в силу, "встретиться с Россией, чтобы посмотреть, или у них есть другие беспокойства". "Мы рассчитывали на то, что Россия воздержится от санкций в отношении Украины и не отложит преференции, которые Украина имеет в торговом соглашении между Украиной и Россией. Мы были удивлены, когда президент Путин объявил указ, что это соглашение будет отложена с 1 января, что было сегодня подтверждено премьер-министром", - добавила еврокомиссар.

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По ее словам, 18 месяцев стороны пытались найти практическое разрешение беспокойств России. "Некоторые из них, как мы считаем, были не настоящими с экономической точки зрения, некоторые из них могли потенциально быть реалистичными, в целом мы должны были найти практическое решение без того, чтобы вносить изменения в соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли или отсрочить его", - напомнила Мальмстрем о цели этих консультаций.

Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия сегодня, 21 декабря, проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, действовавшего в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.