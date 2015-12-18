В Еврокомиссии считают, что Европейский Совет и ЕП утвердят рекомендацию предоставить Украине безвизовый режим

Такое мнение в пятницу в Брюсселе высказал европейский комиссар Димитрис Аврамопулос, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Сегодня было заявлено мнение Европейской комиссии. Я думаю, что они (Совет и парламент) разделяют то, что решила Комиссия, но мы должны следовать процедуре", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.