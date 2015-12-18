В Еврокомиссии считают, что Европейский Совет и ЕП утвердят рекомендацию предоставить Украине безвизовый режим
16:43, 18 декабря 2015Политика
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В Европейской комиссии считают, что Европейский Совет и Европейский парламент, от которых зависит окончательное решение, согласятся с Европейской комиссией предоставить Украине безвизовый режим.
REUTERS
Такое мнение в пятницу в Брюсселе высказал европейский комиссар Димитрис Аврамопулос, передает собственный корреспондент УНИАН.
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"Сегодня было заявлено мнение Европейской комиссии. Я думаю, что они (Совет и парламент) разделяют то, что решила Комиссия, но мы должны следовать процедуре", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
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