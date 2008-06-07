Президент ни при каких условиях не может быть "гарантом" - эксперт

Как президентский, так и правительственный проекты изменений в Конституцию Украины содержат положения, которые не встречаются ни в одной другой Конституции стран Евросоюза.

Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву, доктор юридических наук Василий ЛЕМАК в статье еженедельника «Зеркало недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008.

Он убежден, что эти положения подлежат беспрекословному изъятию из Основного Закона.

По мнению эксперта, недопустимым является тезис о Президенте как «гаранте» соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. «Гарантируют Конституцию суды, а не глава государства», - отмечает В.ЛЕМАК.

Также вредным считает эксперт наличие конкурирующих полномочий Президента и правительства в сфере осуществления исполнительной власти, обязательность актов главы государства для правительства по конкурирующим полномочиям «и другую организационно-юридическую возможность главы государства влиять на определение политического курса правительства, опирающегося на парламентское большинство».

Недемократическим считает эксперт партийно-императивный характер депутатского мандата члена парламента, получение полномочий членами правительства по разным процедурам, статус судьи, который предусматривает двукратное назначение и возможность уголовного преследования в общем порядке, и целый ряд других норм и положений конкурентных конституционных проектов.

«Подчеркнем еще раз: приведенных или похожих конституционных образцов в европейских государствах нет, часть из них - категорически запрещены основными законами», - отмечает эксперт.