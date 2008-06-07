Яценюк сформулировал главную проблему украинской экономики

Здоровая экономика является залогом высоких социальных стандартов.

Такими словами председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК начал свое выступление во время парламентских слушаний на тему: «О ходе выполнения в Украине европейской социальной хартии», - сообщил пресс-секретарь председателя ВР.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «главное к чему должна стремиться Украина - это макроэкономическая стабильность и поднятие роста ВВП, занятости населения, уменьшения инфляции, производительность труда».

Также актуально в нашей стране и реформирование системы оплаты труда. “Была сложная дискуссия относительно реформирования системы оплаты труда и возможности внедрения почасовой оплаты труда. Значительная и львиная доля стран Европейского Союза и Соединенные Штаты имеют почасовую оплату труда”, - заметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, также нуждается во внимании и минимальная заработная плата и прожиточные стандарты. “В проекте изменений в государственный бюджет жизненные и социальные стандарты должны быть максимально подтянуты к расчетным минимумам, которые определены законодательством”, - считает А.ЯЦЕНЮК.

Не обошел вниманием председатель Верховной Рады и вопроса трудовой миграции. По его словам, “вследствие значительного оттока трудовых ресурсов из Украины, а также притоков аналогичных трудовых ресурсов, государство имеет ключевую проблему - некому работать. А из-за тенденции глобализующей экономики, если не обращать внимания на эту проблему, на территории Украины будут работать не украинцы, а люди из Китая и Индии”.

Руководитель украинского парламента как позитив отметил принятый недавно Верховной Радой в первом чтении Трудовой кодекс Украины. «Но некоторые статьи необходимо доработать и вынести на второе чтение» - заметил А.ЯЦЕНЮК.

Также председатель Верховной Рады коснулся вопроса профсоюзов. По его убеждению, украинские профсоюзы должны оставаться вне политики.

“Роль и место профсоюзов в рыночной экономке - номер один для действительного развития производительных сил. Они должны быть мощным органом защиты работников и быть действительно независимыми”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера в ВР прошли парламентские слушания на тему: «О ходе выполнения в Украине Европейской социальной хартии (пересмотренной)», по результатами которых были приняты рекомендации.