Порошенко: завтра ЕК обнародует заключение относительно введения безвизового режима с Украиной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном в ходе рабочего визита в Брюссель.

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"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Президент подробно проинформировал премьер-министра о прогрессе Украины в выполнении Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Порошенко выразил убеждение, что Евросоюз примет положительное решение, принимая во внимание завтрашнее положительное заключение Еврокомиссии по введению безвизового режима с Украиной", - говорится в сообщении.

Левен высоко оценил ход реформ в Украине и заверил в дальнейшей поддержке со стороны его государства.

Собеседники договорились об ускорении процедуры предоставления финансового содействия Украине.