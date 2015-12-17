"Безвизовый" отчет по Украине опубликуют в пятницу –WSJ

Отчет о состоянии выполнения Плана действий по либерализации визового режима опубликуют в пятницу, 18 декабря.

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Об этом сообщили представители ЕС, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается. что в среду вечером между руководителями ЕС и президентом Украины было заключено соглашение о дальнейших шагах в вопросе отмены виз. Это соглашение должно быть подписано премьер-министром Арсением Яценюком.

Согласно плану, ЕС уже в пятницу выпустит отчет о состоянии выполнения Украиной действий по визовой либерализации с рекомендацией отменить визы. Однако реальные законодательные шаги, необходимые для отмены, будут приняты ЕС только тогда, когда Киев выполнит оставшиеся обязательства.

Сюда входят доработки закона по созданию Нацагентства по возврату и управления незаконно выведенными активами и укрепления независимости новой Антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, ЕС 18 декабря выпустит безвизовые отчеты по Грузии и Косово с положительными рекомендациями.

Напомним, доклад Еврокомиссии должен был быть обнародован 15 декабря, однако впоследствии появилась информация о переносе срока публикации.

Федерика Могерини отметила, что на встрече министров иностранных дел 14 декабря обсуждали также вопросы визовой либерализации и дискуссия показала, что есть позитивное развитие, оценка со стороны стран-членов была скорее положительной.

Ранее о вероятной отмене визового режима заявляла финская євродепутат от партии "Зеленых" Хайди Гаутала. По ее словам, Европарламент готов проголосовать за решение о предоставлении Евросоюзом безвизового режима Украине.