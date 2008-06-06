ЦИК готова ко внеочередным выборам
18:17, 06 июня 2008Политика
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Всегда готова?
Центральная избирательная комиссия готова к проведению внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в случае возникновения для этого правовых оснований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.
По его словам, ЦИК всегда готова к избирательному процессу.
А.МАГЕРА отметил, что комиссии не в первый раз проводить выборы, в том числе и внеочередные.
«В рамках полномочий, которые возложены на нас законом, мы обеспечим проведение всех этапов избирательного процесса, если, конечно, будут для этого основания и если будут изданы соответствующие акты», - сказал он.
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