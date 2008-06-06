Ющенко и Медведев душевно поговорили

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились проводить регулярные рабочие встречи для обсуждения актуальных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции, комментируя результаты своих переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, состоявшихся сегодня.

По словам Президента Украины, во время встречи с Президентом России «никаких жестов ультимативного характера не было».

В.ЮЩЕНКО добавил, что в разговоре Президентов речь шла о мероприятиях, необходимых для возобновления работы переговорных групп и регулярных контактов между странами на высшем уровне.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что пригласил Президента России посетить Украину во второй половине года.